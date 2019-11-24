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شاهد .. سقوط سيارة من أعلى جسر فوق رؤوس المارة في الهند

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نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية حادثة مأساوية شهدتها مدينة ” حيدر آباد ” في الهند حيث سقطت سيارة من أعلى جسر على المارة في الشارع .

وتأتي تفاصيل الحادث بعد فقدان السائق على ما يبدو السيطرة على عجلة القيادة أثناء مروره بأحد الانعطافات على أحد الكباري .. مما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها وطارت فوق المتاريس الخرسانية الموجودة على جانبي الجسر الذي يتكون من 3 ممرات .

الأمر الذي أسفر عن مصرع سيدة كانت تنتظر حافلة بعد أن طارت السيارة في الهواء وماتت دهسا بعد سقوط السيارة فوقها .. كما جرح 6 أشخاص آخرون .

يذكر أن الهند تعد من أكثر البلاد التي تحقق أعلى معدلات حوادث سير بسبب سوء البنية التحتية للطرق .

 

 

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