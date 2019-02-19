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شاهد.. سلحفاة بقلب خارج الجسد حالة نادرة تحيّر الأطباء

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Adorable albino baby turtle with heart beating OUTSIDE body goes viral after surviving ultra-rare condition

أثارت سلحفاة من فصيلة ألبينو، حيرة الأطباء، بسبب الحالة النادي التي تعاني منها، والتي تتمثل بوجود قلبها خارج جسدها.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الحالة التي تعاني منها السلحفاة “نادرة، ولا تحدث كثيرا”، لافتة إلى أن الأطباء عجزوا عن إيجاد تسمية لها في الطب البيطري.

ونشر صاحب السلحفاة، الذي يعيش في ولاية نيوجيرسي الأميركية، صورا لها على حسابه في إنستغرام، وقال إنه حصل عليها من صديق له، يقوم “بتربية” السلاحف في الولايات المتحدة.
وأضاف مايك أكويليناي، 29 عاما: “أثرت في هذه السلحفاة بشكل كبير.. جعلتني أرى الأمل في الحياة بطريقة مختلفة”.
وتابع: “إنها صغيرة جدا وهشة كثيرا، لكنها تنشر وتعطي الأمل.. غيرت حياتي للأفضل”.
وأوضح أنه يقضي وقتا طويلا في الاعتناء بها، فهي تحتاج إلى ماء غير ملوث، ويجب أن تبقى منفصلة عن السلاحف الأخرى.
يشار إلى أن هذه الحالة تحدث كذلك عند البشر، وتسمى “انتباذ القلب”، وتصيب طفلا من بين كل 126 ألف ولادة.

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