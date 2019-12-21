شاهد .. شاب سعودي يعرض على والدته صورا ل 7 من مشهورات السوشيال ميديا لاختيار عروس له

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لشاب سعودي ظهر به مع والدته وصديق له وهو يحضر لوالدته صورا ل 7 من مشهورات السوشيال ميديا والفاشينيستات لإختيار عروس له .

وبدأ الشاب الفيديو بإخبار والدته عن الصور وإنه سوف يريها الصور الواحدة تلو الأخرى ليعرف ذوقها في الاختيار .. وأن تختار صورة واحدة للفتاة التي تريده أن يتزوج شبيهتها في الشكل الخارجي .

وبدأ الشاب بعرض الصور على والدته وجاءت الصورة الأولى لفرح الهادي ثم موديل روز ثم أصالة .. والرابعة كانت يارا النملة ثم شوق محمد تلتها فوز الفهد وفي الختام جاءت بلقيس .

وأشادت الأم بجمالهم جميعا واحتارت في الاختيار وفي النهاية رجحت صورة الفاشينيستا يارا النملة .