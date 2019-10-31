شاهد: شاب مصري يعتدي على امرأة بـ”مقشة” ويفقدها الوعي في وسط الشارع

وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء شاب على سيدة حيث صفعها على وجهها وضربها بالمقشة وسط شارع عام محافظة الغربية بمصر.

وأظهر المقطع، شاب يصفع سيدة في الشارع، بينما تدخل بعض الأهالي للدفاع عنها، وحجز الشاب بعيدًا عنها إلا أنه عاد واعتدى عليها مرة أخرى وصفعها مرة أخرى، ثم أمسك بممسحة تنظيف “مقشة” وضربها على رأسها ما تسبب في فقدانها للوعي.

وحسب موقع “مصراوي” حررت السيدة محضرا ضد الشاب المعتدي عليها وأفادت أنه أثناء قيام الأخير بإلقاء كسح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله، حدثت بينهما مشادة، ثم تطورت إلى مشاجرة واعتدى عليها الشاب بالضرب.

تم ضبط المتهم وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات .