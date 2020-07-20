تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب فلسطيني من منطقة ” مجد الكروم ” وهو يهين والدته ويحاول طردها من المنزل .

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يصرخ في وجهها طالبا منها ترك المكان مرددا : ” أمشي من هون .. روحي من هون ” .. ومع رفض الأم لهذا الأمر أحضر دلوا ممتلئا بالماء وقام بسكبه عليها .

وأثار هذا المقطع موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي حتى ظهر الشاب الفلسطيني في فيديو آخر وهو يتقدم باعتذار لوالدته على ما بدر منه .

حيث ظهر وهو يقبل يديها ورأسها طالبا منها السماح ورضاها ويقوم باحتضانها لتبدأ الأم في البكاء .

ولم يعرف السبب في تعامله مع والدته بهذه الطريقة .