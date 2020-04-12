انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو لفتاة شابة مصرية تدعى ” ياسمين زيدان ” قامت بنشرها عبر تطبيق ” تيك توك ” وهي تقلد الفنانة المصرية ” سهير البابلي ” .

والتي قامت بتقليدها بشكل محترف وبدت مشابهة لها من حيث الشكل بعد أن وضعت مكياجا مشابه لشخصيات قامت سهير البابلي بأدائها ومن حيث طريقة التعبير في القيام بتلك الشخصيات .

فقامت ياسمين زيدان بتقليد شخصية سهير البابلي في مسرحية ” ريا وسكينة ” في مشهد جمعها بالفنان ” أحمد بدير ” الذي أدى شخصية عبد العال بعد زواجهما واعتمدت على نفس الملابس والمكياج في شكلها .

وفي مقطع فيديو آخر قامت بتقليد شخصية ” بكيزة ” التي أدتها سهير البابلي في مسلسل بكيزة وزغلول .

وأشاد رواد السوشيال ميديا ببراعة ياسمين زيدان في التقليد وتقمص شخصية الفنانة سهير البابلي حتى تساءل البعض عن وجود صلة قرابة بينهما بسبب الشبه الكبير في الملامح .