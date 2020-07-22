نشر الفنان المصري ” أحمد حلمي ” مقاطع فيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لشاب يدعى ” علاء ” يحكي عن معاناته والمواقف التي يتعرض لها بإستمرار بسبب وجود شبه بينه وبين أحمد حلمي .

وظهر الشاب في مقطع الفيديو من داخل سيارته وقال : ” بقالي فترة كده يا جماعة ناس كتير جدا بتبعتلي على السوشيال ميديا بيقولولي إن أنا شبه أحمد حلمي جدا وطبعا دي حاجة أكيد هتبسط بيها أنا بحبه جدا وشخص بحترمه جدا واشتغلت معاه في إعلان ” .

وتابع : ” بس متوصلش إن أنا أبقى ماشي على البحر واسمع 3 شباب بينادوا يا حلمي وابتدى الصوت يقرب واتوترت ولفيت أشوف إيه اللي بيحصل ورايا لقيتهم وقفوا وواحد منهم قال مش هو ” .

وأشار الشاب علاء إلى إنه بمجرد إكتشاف هؤلاء الشباب بإنه ليس أحمد حلمي تركوه دون أن يوجهوا له أية كلمة أو يلقوا عليه السلام .

وعلى الجانب الآخر علق الفنان أحمد حلمي بطريقة ساخرة ردا على الفيديو وهذا الموقف قائلا : ” ما هو برده يا علاء أنا ببقى ماشي الناس تناديني يا علاء يا علاء ويقعدوا يشتموا لأنهم فاكرين إن أنا أنت وبعد ما يكتشفوا إنه مش إنت يعتذروا لك أنت ” .