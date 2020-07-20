انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لرجل يشبه إلى حد كبير الرئيس اليمني الراحل ” علي عبد الله صالح ” وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة صنعاء مرتديا ملابس رثة .

وأثارت هذه الصور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي التي انقسمت تعليقاتهم على هذه الصور إلى فريقين .

الفريق الأول يرى أن الرجل الذي يظهر في الصور هو الرئيس على عبد الله صالح نفسه وأنه في حاله تنكر .. مستندين إلى رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في رواية اغتياله .

والفريق الثاني قال أنه شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية لكنه ليس هو .. وأن هذا الشخص هو شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل .