شاهد .. شرطي أمريكي يرفع الآذان في مسجد بنيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقى رواجا واسعا يظهر بالفيديو شرطي أمريكي يرفع الآذان لصلاة المغرب في آخر أيام رمضان داخل مسجد بمدينة نيويورك بصوت جميل تقشعر له الأبدان .

وأبدي مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ومتداولي الفيديو إعجابهم الشديد بصوت الشرطي ووصفوه ” بالصوت الملائكي ” وإنه تميز في رفع الآذان .

يذكر أن عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح ما بين 350 إلى 400 مسجدا، كما توجد الكثير من المراكز الإسلامية والمدارس التي تعطي دروسا للطلاب في عطلتهم عن الإسلام والعبادات التي يتوجب على المسلم القيام بها .