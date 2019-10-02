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شاهد .. صحفية إيطالية تهين وزير خارجية أمريكا

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ذكرت صحيفة ” روسيا اليوم ” عن قيام طاقم الحراسة الخاص برئيس الوزراء الإيطالى ” جوزيبي كونتي ” بطرد مراسلة برنامج ساخر في التليفزيون الإيطالي من مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” .

بعد أن قامت المراسلة الإيطالية التي تدعى ” أليتشي مارتينيلي ” بإعطاء قطعة من جبنة البارميزان لوزير الخارجية الأمريكي أثناء لقائه بنظيره الإيطالي .

 ووصفت المراسلة الإيطالية هذه الهدية بأنها رمز لقلق إيطاليا من سياسة واشنطن التي قد تهدد الكثير من منتجي الأغذية الإيطاليين .

بعد أن اعتزمت السلطات الأمريكية فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية .. الأمر الذي أثار قلق إيطاليا التي تعتبر أن هذه الخطة قد تلحق الضرر بمنتجي الأغذية المحليين .

وأثار هذا التصرف غضب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والذي اعتبرها إهانة لنظيره الأمريكي وقال : ” لا يمكن حماية إيطاليا بهذه الطريقة .. اسمحوا لي القيام بعملي كرئيسا للوزراء ” ..  ثم قام بعد ذلك ضباط الأمن باصطحابها إلى خارج القاعة .

 

 

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