شاهد.. صورة أمير قطر التي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى بالشارع، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى أو تاريخ تصويرها.

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلا “حافظه ربي”.

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث رواد مواقع التواصل عن تواضع أمير قطر بجلوسه في مقهى كشخص عادي، مثل أي مواطن دون حراسة مشددة أو اختيار مكان ليس به مواطنين.

واختتم أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة “أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم”.

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.