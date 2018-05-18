شاهد: صورة حديثة لـ”محمد بن سلمان” بلقاءٌ وديٌّ مع الرئيس المصري وملك البحرين وولي عهد أبوظبي

نشر “بدر العساكر” مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد صورة حديثة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وعلق العساكر على الصورة عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”، قائلا:” لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام”.



ولاقت صورة ولي العهد انتشارا وتداولا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث علق مغرد، قائلا:”الله يجمعهم على الحق”. وقال مغرد آخر:” وفقهم الله لصلاح البلاد والعباد”، بينما تابع مغرد ثالث:” وضعية اليدين لسمو سيدي محمد بن سلمان تدل على الاحتواء والتقارب ووجود رابط المودة بينهم، ونلاحظها في معظم صوره .. الله يقويهم”. وأوضح مغرد رابع:”هؤلاء هم محاربين الإرهاب.. أسود العرب وحاملين لواء السنة في وجه الأحزاب المتلونة”.

وأشار مغرد خامس:” عندما نتكلم عن هذه الصورة تعجز الكلمات عن وصفها صورة معبرة عن نوع العلاقة القوية والمتينة للقادة السعودية الإمارات مصر البحرين فعلا تحالف خليجي عربي قوي يفرح العرب والمسلمين”.