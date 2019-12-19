شاهد .. ضبط شخص يمزق القرآن داخل دورات المياه بأحد المساجد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثناء القبض على شخص ضبطه عدد من المصلين بمسجد ” أبان ” التاريخي في مدينة ” كريتر ” بالعاصمة اليمنية عدن .

والذي كان يقوم بتمزيق نسخا من القرآن الكريم داخل دورات مياه المسجد .

وقالت مصادر محلية بأن المصلين كانوا يعثرون منذ أيام على نسخ من القرآن وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات المسجد .. وأنه بعد عمليات تتبع ومحاولة رصد مرتكب هذا الأمر تم القبض على الفاعل .

وظهر المتهم في مقطع الفيديو وهو يتلقى ضربات ولكمات من المصلين عقب إلقاء القبض عليه .. ولم يصرح أي مصدر أمني رسمي بشأن الواقعة حتى الآن