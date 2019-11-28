الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. طالبات عراقيات يهتفن ضد إيران .. ورجال دين شيعة يمنعوهن...

شاهد .. طالبات عراقيات يهتفن ضد إيران .. ورجال دين شيعة يمنعوهن من التظاهر

بواسطة -
0 28

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا إلى إنها وقعت في إحدى مدارس بغداد لمجموعة من الطالبات العراقيات وهم يهتفون ضد إيران .

حيث يظهرن في مقطع الفيديو وهم يرددون ” إيران برة برة .. بغداد تبقى حرة ” حاملين أعلام العراق .. وذلك ردا على محاولة رجل منعهن من الخروج في تظاهرة واصفا إياهن بالـ ” بعثيات ”  والذي ظهر وهو يحاول إبعادهم وإسكاتهم .

يذكر أن معظم المدارس والمعاهد والكليات في بغداد ومدن الجنوب تشهد اعتصامات وإضرابا عن العمل تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تطالب بـإسقاط النظام منذ شهرين .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.