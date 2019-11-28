شاهد .. طالبات عراقيات يهتفن ضد إيران .. ورجال دين شيعة يمنعوهن من التظاهر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا إلى إنها وقعت في إحدى مدارس بغداد لمجموعة من الطالبات العراقيات وهم يهتفون ضد إيران .
حيث يظهرن في مقطع الفيديو وهم يرددون ” إيران برة برة .. بغداد تبقى حرة ” حاملين أعلام العراق .. وذلك ردا على محاولة رجل منعهن من الخروج في تظاهرة واصفا إياهن بالـ ” بعثيات ” والذي ظهر وهو يحاول إبعادهم وإسكاتهم .
يذكر أن معظم المدارس والمعاهد والكليات في بغداد ومدن الجنوب تشهد اعتصامات وإضرابا عن العمل تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تطالب بـإسقاط النظام منذ شهرين .
معمم يحاول تفريق تظاهرة لطالبات ويتهمهن بأنهن بعثيات،
وهن يردن عليه "إيران بره بره"
هاي الشعارات مال بعثية وامريكية وإسرائيلية بعد ماتمشي على هذا الجيل #العراق_ينتفض pic.twitter.com/cXxR55QOxU
— MOHAMMED AL SULEMAN (@mohammed077224) November 27, 2019