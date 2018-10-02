شاهد… طالبات يرقصن على انغام “تعال اشبعك حب” في مدرسة اردنية!

تدول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة كبيرة من طالبات إحدى المدارس الأردنية وهن يرقصن على أنغام الأغنية العراقية “تعال أشبعك حب” والتي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا في الشارع الأردني الذي انتقد تصرف إدارة المدرسة واعتبر أن هذا ليس مكانًا للأغاني، مطالبين المدرسة بالالتزام.

وأشار بعض المغردين الى أن مقطع الفيديو تم تصويره في إحدى المدارس الحكومية الموجودة في محافظة إربد شمال العاصمة عمان.

في حين قدم الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية وليد الجلاد في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الأردنية الصباحية اعتذاره للمواطنين عن هذه الحادثة.

وطلب الجلاد عبر أثير الإذاعة من المواطنين الذين يعرفون أي معلومة عن هذه المدرسة أن يتم تزويد الوزارة بها، مؤكدًا على محاسبة المتورطين في هذا العمل.