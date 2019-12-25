شاهد .. طبيب مصري يكشف على المرضى ب ” 3 جنيهات ” فقط

عرض الإعلامي المصري ” رامي رضوان ” خلال حلقة برنامجه ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” تقريرا عن طبيب مصري يدعى ” عبد الباسط ” .

والذي يقوم بالكشف على المرضى بمبلغ ٣ جنيهات فقط منذ ٣٠ عاما .. مما جعل الكثيرون يطلقون عليه ” طبيب الغلابة ” .

وظهرت في التقرير عيادة الدكتور عبد الباسط والتي كانت تمتلئ بالمرضى .. وقال أحد الموجودين : ” لم أتوقع أن يكون هناك كشف بـ ٣ جنيهات .. فحينما أخبرتني زوجتي ظننت أن الأمر مزحة لكني وجدت ذلك حقيقية ” .

وأضافت أخرى متحدثة عن السبب من تحديد قيمة الكشف بهذا المبلغ قائلة : ” إن والدته أوصته بأن يأخذ باله من الغلابة والمساكين وألا يرفع قيمة الكشف ” .

وأكد الدكتور عبد الباسط على وصية والدته وأضاف إنه يقوم بتوزيع الأدوية أيضا على الغلابة والمساكين .. كما يوجد بعض الناس أيضا التي تتبرع بالأدوية الزائدة لديها لصالح من يحتاجها .

وعن إمكانية استقباله للتبرعات قال : ” هذا عمل خيري متاح لأي أحد التبرع .. من يريد التبرع بأجهزة يتبرع أو أدوية أما أموال فلا نقبل ” .