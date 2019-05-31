شاهد.. طلاب كويتيون يتباهون بالغش في الامتحانات أمام الكاميرا بشكل علني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لطلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .
وظهر الطلاب في الفيديو ، متحدثين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.
وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.
لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة
و ربع عاداتنا و تقاليدنا
و أهل الثوابت الشرعية
ما سمعنا صوتكم على انتشار الغش و المجاهرة بالمعصية في نهار رمضان !
ولا العادات والتقاليد و الدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط؟؟ #كويت_جديدة #الدين #الأخلاق #رمضان #امتحان_الفلسفه_الثاني_عشر https://t.co/Z4IHr1sfhl
— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019
المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار.
والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟
متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟
الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره.
لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها و بعثة وقبول لا يستحقهما.
أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟ #كويت_جديدة
— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019
رسالة إلى وزير التربية / حامد العازمي ..
نتمني منك اعادة جميع اختبارت هذا الطالب بعد اعترفه رسمياً بالغش .. من أمن العقوبة اساء الادب فوق ماهو غشاش هم وقح هذا بكره شلون تأمن البلد عليه لا صار دكتور ولا مهندس !؟؟ pic.twitter.com/flAhPYNkPm
— احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) May 29, 2019