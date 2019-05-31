شاهد.. طلاب كويتيون يتباهون بالغش في الامتحانات أمام الكاميرا بشكل علني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لطلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .

وظهر الطلاب في الفيديو ، متحدثين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.

وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.

المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار.

والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟

متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟

الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره.

لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها و بعثة وقبول لا يستحقهما.

أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟ #كويت_جديدة — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019