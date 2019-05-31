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شاهد.. طلاب كويتيون يتباهون بالغش في الامتحانات أمام الكاميرا بشكل علني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لطلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .

وظهر الطلاب في الفيديو ، متحدثين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.

وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.

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