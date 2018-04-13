شاهد عارضة أزياء أمريكية: لم أتوقع يومًا أن آتي إلى السعودية

بثت قناة الحرة مقطع فيديو تضمن لقطات من التحضير لأسبوع الموضة الذي انطلقت فعالياته في الرياض واستعرضت خلاله أراء عدد من المشاركين . وقالت “سييرا جيلي” عارضة أزياء أمريكية وإحدى المشاركات في أسبوع الموضة ” لم أفكر يوما أن آتي إلى السعودية ولكن الآن أنا هنا.. أنه أمر رائع وأنا متحمسة جدا”.

وأعرب ” نجا سعادة” مصمم أزياء لبناني عن فخره لمشاركته في النسخة الأولى من أسبوع الموضة العربي في السعودية ومضى قائلا ” الحدث جزء من ثورة النساء في هذا البلد “.



وأضاف ” جاكوب أبريان” الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي ” كنت أسأل نفسي دوما لماذا علينا كعرب السفر حول العالم للبحث عن مستقبل أفضل لماذا لا نبحث عنه في بلداننا ؟ ومن جانبها قالت الأميرة نورا بنت فيصل آل سعود رئيسة مجلس الأزياء العربي أن الموضة كانت موضع اهتمام في السعودية ولم تكن أمرا خارج الصورة ويحاول مجلس الأزياء الارتقاء بصناعة الموضة في السعودية إلى مستوى أعلى .

وكانت النسخة الأولى من أسبوع الموضة العربية المخصص للنساء، انطلقت فعالياته في الرياض بحضور مشاهير الموضة في العالم بينهم الإيطالي روبرتو كافالي ومصمم الأزياء الراقية الفرنسي جان بول غوتييه.