شاهد.. عروسان يكتشفان أنهما وُلدا في اليوم ذاته وفي نفس المستشفى

إكتشف عروسان من ​ولاية لويزيانا الأميركية​، أنهما وُلدا في اليوم ذاته وفي نفس المستشفى.

ولم يكن لدى الزوجان الذان ارتبطا رسمياً في 14 نيسان/ابريل الحالي، أي فكرة عن اشتراكهما في يوم الميلاد والعام، بل المستشفى أيضاً، عندما إلتقيا لأول مرة، بعد تعارفهما.

وقالت ​الزوجة​ إنها لاحظت الأرقام 1-14-93 في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأنتوني، وعندما سألته عن هذه الأرقام، قال إنها تشير إلى يوم ميلاده، وكانت مفاجأة كبرى لها، بما أنه يوم عيد ميلادها أيضاً، بحسب “إنسايد إيدشن”.

وبعد التعارف اكتشفا أن مكان ولادتهما أيضاً واحد، في احد المستشفيات في مدينة ​ميتايري​.

وتوقفت المصادفات عند ذلك الحد، بعد تبين أن الزوج ولد في الـ 11:35 في 14 كانون الثاني/يناير 1993، في حين ولدت عروسه بعد بضع ساعات، في الـ 6:09 من مساء اليوم نفسه.