شاهد: عريس مصري يتعرض لموقف محرج يسقط بعروسه على الأرض بطريقة مروعة!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تعرض عريس مصري لموقف محرج أمام عروسه والمعازيم في ليلة حفل الزفاف، حيث سقط العريس على الأرض فوق عروسه وهو يرقص معها سلو ” slow ”.



ويتضح من مقطع الفيديو المتداول العريس وهو يرقص مع عروسته على إحدى الأغاني الرومانسية، وفجأة تحمس الأخير وقام بحمل زوجته وراح يدور بها حتى اختل توازنه وسقطوا بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع الحضور للاطمئنان عليهما.