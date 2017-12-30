شاهد… عمرو اديب عن تغطية “الجزيرة” لاحتجاجات ايران: “عاملة من بنها” منوعات

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سخر الاعلامي المصري عمرو اديب من عدم تغطية قناة الجزيرة القطرية للاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن الايرانية منذ عدة ايام.

وأوضح عمرو أديب، في برنامجه “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E،، أن التظاهرات الإيرانية تندد بالفساد والأموال التى أُنفقت على الحروب بالوكالة لطهران بالدول الأخرى، ومن الغريب أن من يقود مظاهرات إيران الحالية هى النساء، تحت قيادة مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية فى المنفى.

وعلق اديب على تغطية قناة الجزيرة لاحداث ايران قائلا “وطبعا قناة الجزيرة عاملة من بنها وما بتغطيش والمراسل مش شغال على طول ولا يقول قوموا يا ايرانيين وعايزين نسمع صوت الايرانيين” واضاف “جايبين بس المؤيدين دون المعارضين هي دي القنوات المحترمة”.