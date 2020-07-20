تساءل الاعلامي المصري عمرو اديب عن سبب عدم قيام الجيش الليبي باستهداف الميليشيات المتقدمة باتجاه مدينة سرت والتي تشكل الخط الاحمر الذي حدده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووجه عمرو اديب هذا السؤال الى العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر””، والذي اوضح انهم ملتزمون بعدم التصعيد وانهم يظهرون حسن النية غير انه اكد ان ذلك في حدود وان اي اختراق للخط الاحمر سيتم التعامل معه مباشرة وبقوة.

وعن الخط الاحمر، قال خالد المحجوب انه يبدأ من تحصينات الجيش الليبي على بعد ثمانين كيلومترا من مدينة سرت وانها مرصودة بالكامل على مستوى البحر والبر والجو.

ووجه المحجوب رسالة طمأنة بأن حظوط تركيا ضعيفة جدا كونها لا تملك حاملة طائرات والاسلحة التي تجعلها قوة ضاربة، حسب تعبيره.