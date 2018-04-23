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شاهد… عمرو اديب يسخر من تصريح قائد الجيش الايراني حول فناء اسرائيل!

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سخر الإعلامي المصري المصري عمرو أديب، من تصريحات عبدالرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني، بأن أقصى مدى لعمر إسرائيل هو 25 عاما.

وقال الإعلامي المصري: ” لا أريد من أحد أن يتضايق أو يقوم بالدعاء على إسرائيل في الجوامع، هذا الرجل من سيقوم بتخليصنا من إسرائيل”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “ON E”: “هو الرجل عند 58 حط عليهم 25 يعني حيكون عند 80 سنة ان شاء الله”.

وتابع: “هو الباشا هناك في تبريز في ايران وان قاعد على السجادة الايراني الحرير 3500 عقدة انا بقول لك شوية جيلو وكباب كدة خمسة وعشرين سنة وخلصلك”.

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