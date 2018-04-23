شاهد… عمرو اديب يسخر من تصريح قائد الجيش الايراني حول فناء اسرائيل!

سخر الإعلامي المصري المصري عمرو أديب، من تصريحات عبدالرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني، بأن أقصى مدى لعمر إسرائيل هو 25 عاما.

وقال الإعلامي المصري: ” لا أريد من أحد أن يتضايق أو يقوم بالدعاء على إسرائيل في الجوامع، هذا الرجل من سيقوم بتخليصنا من إسرائيل”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “ON E”: “هو الرجل عند 58 حط عليهم 25 يعني حيكون عند 80 سنة ان شاء الله”.

وتابع: “هو الباشا هناك في تبريز في ايران وان قاعد على السجادة الايراني الحرير 3500 عقدة انا بقول لك شوية جيلو وكباب كدة خمسة وعشرين سنة وخلصلك”.