شاهد.. عمرو اديب يقارن بين تغطية الجزيرة للمظاهرات في مصر والعراق!

تناول الاعلامي المصري عمرو اديب موضوع المظاهرات التي تشهدها عدة مدن في العراق والتي اسفرت عن عشرات القتلى ومئات الاصابات حتى الان.

واستعرض عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” الذي يذاع عبر قناة Mbc مصر، مشاهد من الاحتجاجات محذرا المصريين من الوصول ببلادهم الى نفس المشهد قائلا: “لو كانت البلد دي بقت كده ايه الفكرة انه كان في ناس عايزينك تاخد عربية وترشق في الحيط”.

وعن تغطية قناة الجزيرة لاحتجاجات العراق، استشهد عمرو اديب بمدون سعودي قال ان “الجزيرة اذا كان في اربعة في قهوة يهتفون ضد عبد الفتاح السيسي تقطع ارسالها اما في العراق فيغطون المضوع ده كل ما ربنا اداهم القدرة”.

واكد عمرو اديب ان مظاهرات العراق ليست على هوى الجزيرة لأنها “تخبط في ايران”، حسب تعبيره.