شاهد.. عنزة تنطح عامل مزرعة ويطير في الهواء بشكل مروع

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى المزارع في قرية رافنو سيلو الصربية، هجوما حادا على أحد العمال من قبل عنزة غاضبة. ويظهر الفيديو دخول أحد العمال إلى المزرعة بسترة حمراء، الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه إحدى العنزات العدوانية، حيث هاجمته ونطحته ما أدى إلى خروجه من الحظيرة بشكل مروع.



وجاء في التعليق على الفيديو “ذهب عامل المزرعة إلى حظيرة لإطعام الحيوانات، وعند اقترابه من السياج نطحته إحدى الماعز من الخلف، الأمر الذي أدى إلى خروجه من الحظيرة، ولم يعد إليها بسبب وجود العنزة العدوانية”.