تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” من الفيلم الوثائقي ” الرواية الكاملة ” .

الذي طرحته منصة ” شاهد vip ” الإلكترونية ويتناول حادث إقتحام فيلا نانسي عجرم على يد الشاب السوري ” محمد الموسى ” الذي لقى مصرعه بعد إطلاق زوجها النار عليه .

وقال فادي الهاشم في مقطع الفيديو إنه عند رؤيته لمحمد الموسى وهو ممسك سلاحا في يده ويصوبه نحوه لم يفكر سوى في حماية نفسه وعائلته .

وتابع : ” قوصته بإيده وبعدين اختفى ما عاد شفته .. أنا بقوص بالعتمة من غير ما أعرف إذا عم اصيبه ولا لأ وأنا بعدي ما مصدق .. أنا كنت عايش بقلب الحدث أنا كنت عم بتقوص ” .

وأضاف : ” أنا ما بشوف حالي بطل أنا عملت الشئ اللي كان لازم اعمله وما كان عندي خيار أعمل غيره .. الانسان لما يموت قتل بيكون يا ظالم أو مظلوم .. وفي حالة الشخص اللي فات عابيتنا فهو ظالم ظلم عائلته وظلمنا ” .

وعلى الجانب الآخر علقت والدة محمد الموسى ووالده بأن إبنهما سواء ظالما أو مظلوما فهو عند الله وهو من سيقتص للحقوق ومن يعلم الحقيقة وأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ .