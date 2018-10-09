شاهد: فتاة تركيّة تتحول إلى مشردة طردها زوج والدتها بسبب طولها

كشفت شابة تركية، في الرابعة والعشرين من عمرها، تعرضها للطرد من قبل زوج والدتها بسبب طولها الذي يزيد عن مترين، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت دايلي نيوز”.

وقالت سيراب ديمير، من شرق تركيا، لوسائل إعلام محلية، إنها تعاني من مرض نادر، عبارة عن حالة مرضية ناتجة عن زيادة في هرمون النمو في الجسم.

وذكرت “تزوجت أمي من رجل آخر بعدما تم الحكم على والدي البيولوجي بالسجن”، مضيفة “بعد ذلك طردني زوج أمي من المنزل والآن أعيش في الشوارع. لن يوظفني أحد بسبب طولي”.

وتابعت الفتاة المتشردة أنها تعيش حاليا في مداخل المستشفيات، مشيرة إلى أن عائلتها لم تعد تعتني بها.

ووجهت ديمير طلبا ونداء للسلطات التركية لمساعدتها في العثور على شقة وعمل.