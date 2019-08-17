شاهد.. فتاة تصفع شاب على وجهه في عمان!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته كاميرات احد المارة لفتاتين قامتا بالاعتداء على سيدة وشابٍ تدخل خلال الشجار للفصل بينهم.

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وأبرز مقطع الفيديو تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما صدمت سيارة تقودها سيدة، مركبة أخرى لفتاتين، ما أثار غضبهما وانهالتا عليها بالصراخ والشتائم، قبل أن يتدخل شاب من المارة صدفةً لفض الشجار ويأخذ دوره في الصراخ والإهانة أيضاً.

وبحسب مصادر إعلامية في الأردن فإنه تبين أن السيارة التي تقل الفتاتين هي نوع ”لاندكروزر“ استأجرها نجل رجل أعمال عراقي، يمتلك أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة عمان.