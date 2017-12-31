شاهد… فلكي يتنبأ بموعد تغير النظام في مصر واسم الرئيس القادم! منوعات

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تنبأ الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للفلكيين، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستمر لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن دخول كوكب زحل في برج الميزان يترتب عليه تغيير نظام الحكم في مصر، وتغيير النظام ليس له علاقة بتغيير الرئيس.

وقال الشامي خلال لقائه ببرنامج «الأفوكاتو» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» إن كوكب زحل كان متواجدا ببرج الميزان خلال عام 2011، ونتج عنه تغيير الحكم، ودورة زحل 30 عاما، وهذا يعني أننا سنشهد تغير نظام الحكم في مصر عام 2041 وفقًا للقانون الكوني بتواجد كوكب زحل ببرج الميزان مرة أخرى.