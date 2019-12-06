شاهد.. فنان يلصق موزة على الحائط ويبيعها بـ 120 الف دولار!

بيعت موزة ألصقت على الحائط بمبلغ 120 ألف دولار، على أنّها عمل فني في معرض “آرت بازل” في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع.

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واشترى الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، الموزة من متجر محلي في ميامي، وألصقها على حائط أبيض ثم باعها، كما باع النموذج الأول منها بالمبلغ ذاته في معرض “بيروتين” للأعمال الفنية المعاصرة بباريس، ومن المتوقع أن يباع النموذج الثالث والأخير بمبلغ 150 ألف دولار، وفقًا لموقع “نيويورك بوست” الأميركي.

وبيع النموذجان الأول والثاني لرجلين فرنسيين، وقيل إنّ كاتيلان ينوي بيع النموذج الثالث لمتحف، كما أوضح أنّه فكر لمدة عام بصنع موزة من البرونز والراتنج، قبل أن يقرر في النهاية أنّ “الموزة يجب أن تكون موزة حقيقية”، ولم يوضح كيف سيتعامل المشترون مع القطعة أثناء تعفّنها.

ويُعرف كاتيلان في عالم الفن بأعماله الغريبة، حيث صنع أيضًا مرحاضًا من الذهب الخالص، والذي عُرض في متحف غوغينهايم منذ 3 سنوات، ونفى أن تكون فكرة عرض الموزة وبيعها مجرد “نكتة”.

وقال كاتيلان عن عمله هذا، لموقع “Artnet” إنّه “من المفترض أن يكون الموز عبارة عن موز”، مؤكداً أنّ شكل الثمرة، والزاوية التي تم اختيارها على الحائط ووضعها في المقصورة، كلها عناصر “تم بحثها بعناية”. ولم يتحدث الفنان عن معنى العمل، لكنه قال إنّه استلهمه جزئياً من العدد الكبير من اللوحات التي شاهدها في المعارض، أخيراً.