شاهد فيديو صادم.. حارس أمن يحول عشيقته لـ كرة من النار بعدما فاجأته بإنهاء علاقتهما

أقدم حارس أمن روسي على إشعال النيران في زميلته، بعد قرارها المفاجئ بإنهاء علاقتهما والتوقف عن خيانة زوجها الذي كان آخر من يعلم.

ووفقا لما نشرته صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية، ترقد السيدة الروسية تتيانا أوسكينا “39 عامًا” في المستشفى بين الحياة والموت، بعدما تعرّضت لحروق بلغت 35%، وبدات تفاصيل الجريمة بعلاقة محرمة بين تتيانا وزميلها في العمل ألكسندر مظهروف “41 عاما ” رغم أن كليهما متزوجان، لتخبره فجأة بإنهاء علاقتهما لأنها تحب زوجها لتشتعل الغيرة في قلب العشيق ليقرر الانتقام بشكل بشع.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة العشيق حارس الأمن يتحدث بعصبية مع زميلته التي حاولت الهرب ، ليرافقها بالقوة إلى غرفة مجاورة ولم تمض لحظات حتى خرجت موظفة أخرى هاربة وتبعها المتهم ، ثم خرجت تتيانا بعد أن تحولت إلى كرة من النار ، لتنقذها زميلتها وتنجح في إطفاء النيران ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة .

واحتجزت قوات الشرطة العشيق المتهم بالشروع في قتل زميلته ، وتم إبلاغ زوجها الذي أكد أنه كان في رحلة عمل ولا يعرف المتهم ، وعند توجهه للمستشفى لم يسمح له بمقابلة زوجته المحترقة.