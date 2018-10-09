شاهد في موقف ذكي.. طفل سعودي ينجو بدهاء من كلاب ضالة

في موقف ذكي، وقف طفل سعودي في وجه كلاب ضالة هاجمته أثناء عودته من المدرسة، فحاول خداع الكلاب حيث أوحى لها بأنه يمسك بحجر في يده لرميه عليها، فهربت الكلاب منه ونجى الطفل الذي هرب مسرعاً إلى منزله.

وكل هذه المغامرة رصدتها كاميرات مراقبة منزل الطفل، فتم ترويج الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو الطفل، الذي يدعى عبد الرحمن خالد الغزوي، وهو يسير أمام الكلاب الضالة بكل هدوء، ليوهمهم بعدم خوفه.

وعن هذه المغامرة تحدث والد عبدالرحمن لـ”العربية.نت” مؤكداً على “بسالة ابنه وذكائه”، رغم صغر سنه حيث لا يتجاوز الـ6 أعوام، إلا أنه استطاع أن ينجو بشكل ذكي من هذه الحادثة المفزعة.

وعن تفاصيل القصة قال الوالد: “الحادث حصل يوم الأربعاء الماضي أثناء عودة ابني عبدالرحمن من المدرسة الساعة 12 ظهراً. وهو يمشي متوجهاً إلى منزلنا، سقط عبد الرحمن على الأرض، فتكاثرت حوله الكلاب التي تكاد تكون مفترسة. وشاهدت تصرف ابني من خلال كاميرات المراقبة، وكيف استطاع بيده المرتجفة أن يوهمه الكلاب أنه يحمل حجرا، وكيف استطاع أن يقف ويسير ببطء، إلى أن تمكن من العودة إلى المنزل سالماً”.

وذكر الغزوي أن “النقل المدرسي متوقف عن قرية الدغارير التابعة لمحافظة صامطة منذ بداية العام الدراسي، وابني الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي في ابتدائية الدغارير، يذهب على قدميه يومياً للمدرسة بسبب عدم توفر المواصلات”، مطالباً بـ”قرارات داعمة لتوفير النقل للطلاب لحمايتهم من كافة المخاطر”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف لـ”العربية.نت” إن “الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تابعت منذ اللحظة الأولى حالة الطالب عبدالرحمن للاطمئنان عليه. وأشادت قيادة المدرسة والمرشد الطلابي بالطفل وبشجاعته أمام طلاب مدرسته في اليوم التالي مباشرة، كما تم تكريمه من المدرسة والتواصل مع أسرته لتقديم الخدمات الإرشادية المختلفة”.

وأضاف العطيف أن “المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، حرص ليلة أمس في لفتة إنسانية تربوية على زيارة الطالب عبدالرحمن بمنزل أسرته الكائن بقرية الدغارير للاطمئنان عليه، وتهنئته بالسلامة والإشادة به وشجاعته بعد تجاوزه ذلك الموقف بفضل الله وتوفيقه”.

وبيّن العطيف أن “استكمال إجراءات النقل المدرسي في مراحلها النهائية لخدمة طلاب وطالبات المنطقة، وهو ما حرص الدكتور الأحوس على بيانه خلال الزيارة، خاصةً بعد الإجراءات التنظيمية الجديدة لملف النقل المدرسي على مستوى المملكة، وما يتعلق بها من جوانب إدارية ومالية لخدمة الطلاب والطالبات”.