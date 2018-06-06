شاهد.. قتلت زوجها بالرصاص عقاباً له على ضرب القطّة

إعترفت سيدة أميركية، بأنّها أطلقت النار على زوجها وأردته قتيلاً في ​ولاية تكساس الأميركية​، وذلك عقاباً له على ضرب قطّة البيت.

وكشفت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية، أن ​ماري هاريسون​ البالغة من العمر 47 عاماً، قتلت زوجها ديكستر (49 عاماً)، قبل الساعة السابعة من صباح السبت الماضي، في بيت بمدينة ​دالاس​.

وجرى نقل الزوج في حالة خطيرة إلى المستشفى لكن سرعان ما لفظ أنفاسه، وأقرّت الزوجة مباشرة بإطلاق النار عليه.

واعتقلت الشرطة الزوجة القاتلة، وتواجه تهمة القتل أمام القضاء في الأيام المقبلة، وهي أمٌّ لطفليْن من زوجها الراحل.