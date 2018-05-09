شاهد.. كاميرا تضبط شابة وهي تتعاطى المخدرات على الشاطئ خلال تقرير على الهواء

كثيرة هي المشاهد التي تظهر على الهواء بدون قصد وتكون غير متناسقة مع الحدث اثناء التغطية الإخبارية ولكن ما حصل مراسلة محطة PRO TV كان مختلفاً نوعا ما، فقد وثق مقطع فيديو تعاطي شابة للمخدرات على الشاطئ بالصدفة أثناء ​تقرير إخباري​ تلفزيوني مباشر من منتجع شاطئي يحظى بشعبية.

وفي التفاصيل انه وفي وقت كانت المراسلة تتحدث عن الشاطئ سلطت الكاميرا الضوء على إحدى زوار الشاطئ الذي يعد الأبرز في مقاطعة كونستانتا جنوب شرق ​رومانيا​ وهي تستنشق مادة مشبوهة وتجلس مع أصدقائها.

وأشارت مصادر أمنية الى ان الشرطة تحاول تحديد هوية الشابة بعد مشاركة المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.