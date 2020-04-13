انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لأهالي قيرة ” كفر فيشا ” بمحافظة المنوفية لواحدا من أحد أبنائها وهو ” محمد عبد الفتاح ” بعد تعافيه من فيروس كورونا .

حيث ظهر محمد عبد الفتاح الذي يعمل ممرضا بمعهد الأورام وهو عائدا إلى القرية من الحجر الصحي بعد شفائه من الفيروس واصطف الأهالي في ممر شرفي لإستقباله وتحيته بالتصفيق وتهنئته على شفائه وإهدائه شهادة تقدير .

وكان محمد قد أصيب بالفيروس خلال عمله بالمعهد وحينها قرر أن يعزل نفسه بعيدا عن أسرته وأهل قريته حتى لا ينقل لهم العدوى وتم نقله إلى الحجر الصحي الذي ظل به لمدة 10 أيام حتى تعافى .

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت يوم أمس الأحد عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم رجل أجنبي و13 حالة وفاة .

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تعافت و159 حالة وفاة .