شاهد: كيف رد “محمد بن سلمان” على صحافية سألته عن سبب عدم حضور “زوجته وأبناءه” معه لباريس؟

قال ولي العهد الأمير ، محمد بن سلمان، إن زوجته وأبناءه يفضلون العيش بشكل بسيط، بعيدًا عن الأضواء والضغط السياسي، في رد على سؤال حول سبب غياب زوجته عن الزيارة التي يقوم بها لباريس هذه الأيام.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، سألت إحدى الصحفيات ولي العهد ” محمد بن سلمان” : “هل يمكنك أن تفسر لنا لماذا لم تكن زوجتك برفقتك، وهل يمكن أن نراها معك في زيارة قادمة لفرنسا؟”.

ورد الأمير: “في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا بأن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم، وأنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون بحياة طبيعية جدًا بعيدًا عن الأضواء، وبعيدًا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدًا، وأيضًا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي”.