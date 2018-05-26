شاهد… كيف كانت ردة فعل المصريين على السخرية من سيدة بوزن زائد؟

يظهر برنامج “الصدمة”، الجانب الآخر للمواطن العربي، ، حيث غالبا ما تأتي ردود أفعال المواطنين لتظهر الجانب الإنساني الذي يبطنه الشعب ولا يظهر إلا في المواقف الصعبة.

ففي حلقة الامس من البرنامج قام عدد من المصريين ما بين رجال وشيوخ ونساء وشبان وأطفال بمهاجمة شخصين يحاولان أن يسخران من سيدة وزنها زائد، ليظهروا فى ذلك الشهامة الإنسانية المصرية.

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ويذكر أن شهدت المواسم الماضية من برنامج “الصدمة” الذي يقدمه الإعلامي “كريم كوجك” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لتلك البرنامج الذي يعالج سلبيات المجتمع بطريقة مختلفة، ويعرض على فضائية “أم بي سي مصر”.

يذكر أن الموسم الثالث من البرنامج يختلف عن الموسمين السابقين، حيث ركز فريق الإعداد على الأفكار التي تدور حول مشاكل البيت والأسرة، كما أن فريق العمل كان قد انتهى من تصوير الحلقات الخاصة بمصر، وباقي الحلقات سيتم تصويرها ببعض الدول المشاركة خلال شهر رمضان الكريم.