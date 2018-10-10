شاهد.. لبناني ينقذ طفلة من السقوط من شرفة منزلها في اللحظات الأخيرة!

غامر المغترب اللبناني في السنغال المتحدر من بلدة ديرقانون الشاب مهدي جميل غساني بحياته لانقاذ طفلة أفريقية تبلغ من العمر ست سنوات قبل السقوط من شرفة منزلها حيث قفز إليها من الشرفة التي تعلوها وسحبه إلى بر الامان.

وفي التفاصيل أنه وبينما كان الشاب مهدي في منزله سمع صوت الطفلة وهو تستغيث طالبة النجدة فما كان منه إلا أن قفز من شقته إلى شقة أهل الطفلة الذين لم يكونوا متواجدين في المنزل وقام بإنقاذها من السقوط في اللحظات الأخيرة وسط تصفيق من المواطنين الذين تجمعوا أسفل المبنى.