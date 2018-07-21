شاهد.. لحظات مرعبة لامرأة تتحول لـ”قذيفة بشرية”

التقطت عدسة أحد الهواة لحظات مرعبة للاعبة سيرك تحولت إلى “قذيقة مدفع بشرية”، وكادت أن تدفع حياتها ثمنا لذلك

فقد حبس عشرات الحضور الذين كان يشاهدون السيرك الأميركي في مركز أراوكو مايبو للتسوق في العاصمة التشيلية سانتياغو أنفاسهم بعد رؤية هذه اللحظات الخطيرة عندما انطلقت لاعبة سيرك من مدفع ضخم لتطير أمتارا عديدة قبل أن تسقط على الأرض، وفق الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

المصدر: Skynewsarabia.com

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