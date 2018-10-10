شاهد لحظات مرعبة لشخصين بعد توقف محرك طائرتهما في الجو

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها شخصان خلال تحليقهما في الجو بطائرة مروحية؛ حيث توقف محرك المروحية بشكل مفاجئ ما عرّضهما للخطر، لكنهما نجيا بأعجوبة.

وبيّن الفيديو لحظة توقف محرك المروحية بشكل مفاجئ ولحظات القلق والتوتر التي ارتسمت على الشخصين، فيما حاول قائد المروحية التماسك والهبوط بها اضطرارياً، لتتحطم الطائرة فور هبوطها على الأرض، فيما لم يظهر تعرّض الشخصين لأي أذى.