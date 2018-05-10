شاهد: لحظة وقوع قيادي حوثي أسيرًا وهو يجهش بالبكاء.. ماذا فعلت معه القوات السعودية؟

راج بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع قيادي حوثي، أسيراً في قبضة القوات السعودية.

وأوضح الفيديو، القيادي الحوثي وهو يجهش بالبكاء، معتقدًا أنه سيقتل أو يعذب من قبــل ‏الجنود ⁧‫السعوديين‬⁩، ولكن ما حدث خالف توقعاته.

وأظهر الفيديو، القوات السعودية وهي تقدم للأسير الحوثي، أطعمة ومشروبات، وطمأنته ببعض الكلمات في محاولة منها للتخفيف من وطأة خوفه وبكائه، مؤكدة له أنه سيكون بخير.

وكتبت الصفحة الرسمية للقوات السعودية: هذا القيـــادي ⁧‫الحوثي‬⁩ يجهش بالبكــاء ‏معتقدا بانه سيقتل او يعذب من قبــل ‏الجنــود ⁧‫السعودييـن‬⁩ ولكــن الحقيقـــة ‏كانت مختلفه هذا ما فعله جند توحيد ‏وهذي هي اخلاقهم النبيلة وما تعلّموه ‏من وصية رسولنا الكريم عليه افـضــل ‏الصلاة و السلام