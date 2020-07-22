نشرت ” هند الحناوي ” الزوجة السابقة للفنان ” أحمد الفيشاوي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” للقائها وإبنتها ” لينا ” مع إبن أحمد الفيشاوي ” تيتوس ” ووالدته الألمانية .

وكتبت هند الحناوي في تعليقها على الصورة معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي تأخر حدوثه بسبب فيروس كورونا قائلة : ” أخيرا التقينا معا ” .

وأثارت هذه الصور الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بين هند الحناوي والسيدة الألمانية .

فالبعض هاجمها ورأي إنها تريد أن تدخل أحمد الفيشاوي في قضايا عدة وهو ما يدفعها لأن تتحد وتخطط مع سيدة لم يسمع عنها أحد من قبل .

والبعض الآخر رأى إنها على حق وأن علاقات أحمد الفيشاوي النسائية متعددة .. فيما أبدى فريق ثالث إندهاشه من طبيعة علاقة السيدتين وأيضا الأبناء .