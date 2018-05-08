شاهد.. ما الذي اصطدمت به هذه الطائرة في سماء الرياض؟

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفوه بالمهيب والمرعب، عندما وثق قائد طائرة خطوط ناس “عبد الله الغامدي” أثناء عبوره بين الغيوم، مشهد ارتطام الطائرة بظلها الذي انعكس على الغيوم، وكأن طائرة أخرى قادمة.



وكتب الغامدي على المقطع: “ظل الطائرة يفاجئنا من بين السحاب”، وذلك أثناء بدء عملية هبوط الطائرة وانخفاضها التدريجي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عندما كانت الشمس خلف الطائرة، وظلها انعكس في السحاب، الذي كان يغطي سماء المنطقة، ليخرج هذا المشهد الذي حظي بإعجاب الكثيرين”.