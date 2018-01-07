شاهد… ما هو رأي البابا تواضروس بالكرة المصرية واللاعب محمد صلاح؟ منوعات

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الرياضة فن جميل، واللاعب محمد صلاح فنان عظيم والأهداف التي يحرزها ساحرة وصورة جميلة للمصريين.

وأضاف البابا خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه لا يشجع أي فريق كروي، قائلا أنه لا يستطيع التمييز بينها ولكنه يشجع اللعبة الجيدة، قائلا: «هتابع مباريات المنتخب الوطنى في كأس العالم؛ لمشاهدة أداء اللاعب محمد صلاح، والفن اللي بيعمله مع كرة القدم».