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شاهد .. متصل يسأل عن أدلة وجود الله .. والمغامسي يرد : ” وجودك أكبر دليل “

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تلقى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ ” صالح المغامسي ” إتصالا خلال حلقة من برنامجه ” الأبواب المتفرقة ” المذاع على قناة ” mbc ” من متصل يسأل عن أدلة لوجود الله .

ليجيب الشيخ صالح المغامسي عليه بأن وجوده هو الدليل على وجود الله .. وأن كل ما حولنا من الذرة إلى السماء وما نراه وما لا نراه يدل على وجود الخالق .

فقال : ” كل ما حولك من الذرة إلى السماء مما تراه ولا تراه دليل على وجود الخالق .. ولا يوجد عاقل يفسر ما يحدث بالكون على أنه مصادفة ” .

وأشار المغامسي إلى قضايا الإلحاد التي تنتشر الآن والبعد عن الله ووجود الله أم لا ما هي إلا نزغات من الشيطان بثها الله على ألسنة قوم ختم على أبصارهم وقلوبهم .

وأكد على أن كل ما يجري في الكون يقف ورائه عظيم واحد لا رب غيره ولا إله سواه .

ونصح صالح المغامسي من يتشكك في ذلك بأن يقرأ آواخر سورة المؤمنون وخواتيم سورة الطور .

 

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