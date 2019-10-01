شاهد .. محطة قطار الحرمين في جدة تتحول إلى ركام من الرماد

بعد اندلاع حريق هائل في محطة قطار الحرمين بالسليمانية في مدينة جدة يوم الأحد الماضي والذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم أمس الإثنين .

أعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق بعد أن شاركت في إخماده حوالي 92 آلية وأكثر من 16 فرقة إطفاء إلى جانب طيارات الأمن والاستعانة بناقلات مياه تابعة لعدة قطاعات .

وتسببت النيران في التهام كل محتويات الطابق الثاني فما فوق وتحولت الصالات التي شيدت على أعلى مستوى من التقنية إلى أكوام من الرماد .. كما تم إيقاف رحلات القطار المقبلة من المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى إشعار آخر حرصا على سلامة المسافرين .

ولم تتضح بعد أسباب الحريق .. وأعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صدور توجيهات بتشكيل لجان للتحقيق في اندلاع النيران ومعرفة السبب .

ونقلت الإمارة عن وزارة الصحة إصابة 5 أشخاص جراء استنشاق الدخان تم نقلهم إلى المستشفى .

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع يعد أحد أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط وهو أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية .. وهو قطار كهربائي عالي السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث يختصر زمن التنقل بين المدينتين المقدستين لما يقارب الساعتين .

كما إنه وسيلة حديثة للنقل تواكب تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون راكب سنويا .. علاوة على الراحة والأمان والسرعة التي يوفرها .