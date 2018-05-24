شاهد… محمد العوضي يهاجم محمد شحرور: “يصلح مفسر في نوادي العراة”

شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي هجوما عنيفا على المفكر السوري محمد شحرور الذي تستضيفه قناة أبو ظبي طوال شهر رمضان في برنامج “أفلا تعقلون”.

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وقال العوضي ان شحرور فسر “ملك اليمين” ان رجلا وامرأة غير متزوجين يمارسون الجنس بشكل غير علني واعتبر ان ذلك عادي.

وتابع العوضي انه وصف شحرور، منذ عشرين عاما، انه يصلح مفسرا في شارع الشانزليزيه ونوادي العراة مضيفا ان يريد ان يحول بيوت المسلمين جميعا الى شقق مفروشة.

يذكر أن شحرور مفكر سوري إسلامي لديه شهرة واسعة في العالم العربي، لاسيما لدى النخب الثقافية والدينية، حيث يتبنى الرجل تفسيرات وآراء حول الشريعة الإسلامية مغايرة تماماً لما هو شائع لدى المذاهب الفقهية الدينية التقليدية، ما يجعله محل جدل على الدوام.

وتسبب ظهور شحرور في قناة أبوظبي الرسمية خلال شهر رمضان الحالي، في انتقال جزء من الجدل المرافق لمسيرته إلى الإماراتيين، حيث انشغل عدد منهم بالتعليق على الخطوة الجريئة لقناة “أبوظبي” وجريدة “الاتحاد” اليومية التي تعرض تفاعلا بين شحرور وجمهورها على شبكة الإنترنت.

فيما عبر بعضهم عن عدم رضاهم بشكل صريح عن تجربة استضافة شحرور بسبب آرائه الدينية المخالفة للفقه الإسلامي الشائع، ويذهب بعضهم للدعوة إلى أبعد من ذلك، من خلال المطالبة بالتوقف عن تقديم البرنامج الذي يحمل اسم ” #لعلهم_يعقلون” بدل الاستمرار فيه إلى نهاية شهر رمضان.