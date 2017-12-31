شاهد… محمد بن سلمان يقود سيارته بنفسه خلال تأديته التعازي في ناصر المقيرن منوعات

مواضيع مختارة

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ظهر فيه وهو يقود سيارته وبجواره وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، خلال تأدية التعازي في وفاة رجل الأعمال ناصر المقيرن .

ويظهر المقطع لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان مقر العزاء وهو يقود سيارته، يرافقه وزير الداخلية وكان في استقبالهما جمع من ذوي الفقيد حيث قاما بتأدية العزاء في وفاة المقيرن.