شاهد…مذيع مصري ينفجر غضبا بسبب سؤال عن “علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية”

انفجر المذيع المصري نشأت الديهي غضبا على الهواء واتهم موقع “بي بي سي” الإخباري العربي بممارسة الدعارة الإعلامية، والافتقار إلى الأخلاق المهنية وذلك بسبب عنوان احد مقالات موقعها الالكتروني.

وخلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج “بالورقة والقلم” على شاشة TeN TV، عرض نشأت الديهي عنوانا من الموقع نصه “ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية”، وتساءل إن كانت “بي بي سي” تستقي الآن معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف نشأت الديهي أن العنوان بتلك الصيغة يوحي بعكس الحقيقة، ويربط بين مواضيع لا رابط بينها، مؤكدا أن الدعارة الإعلامية التي تمارسها “بي بي سي” ومن على شاكلتها لا تخدعه، وسيكون لها بالمرصاد، حسب تعبيره.