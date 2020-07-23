تعرض ” عبد الله الغامدي ” مراسل قناة الإخبارية السعودية إلى الإغماء خلال تغطيته لنشرة أخبار النهار من جدة يوم أمس الأربعاء نتيجة إرتفاع درجة الحرارة .

حيث ظهر عبد الله الغامدي خلال إجرائه لمقابلة مع أحد الضيوف على الهواء مباشرة ثم بدأ يفقد توازنه وحاول الضيف الذي كان يحاوره منعه من السقوط على الأرض .

ثم انتقلت الكاميرا سريعا إلى الاستوديو وخرج مقدم النشرة إلى فاصل .. ثم عاد التواصل مع عبد الله الغامدي مرة أخرى الذي حرص على طمأنة المشاهدين بنفسه على صحته واستكمال عمله .

فقال : ” اليوم الجو حار جدا درجات الحرارة ربما تلامس ال 50 .. كان هناك بعض الإجهاد الحراري مما أدى إلى الإعياء ” .

وتابع : ” اطمئن مشاهدينا الكرام عبر قناة الإخبارية بإننا بخير وصحة وعافية ولله الحمد ” .